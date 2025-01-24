«Пари НН» объявил об уходе Ожеговича в аренду в турецкий «Сакарьяспор»

Сербский нападающий «Пари Нижний Новгород» Огнен Ожегович проведёт вторую половину сезона-2024/2025 в турецком «Сакарьяспоре» на правах аренды. Об этом сообщил официальный сайт нижегородского клуба.

«Пари НН» достиг договорённости о переходе Огнена Ожеговича в «Сакарьяспор» на правах аренды. Сербский футболист будет выступать за турецкий клуб до конца сезона-2024/2025. При этом у «Сакарьяспора» есть право выкупа.

Ожегович стал игроком «Пари НН» летом 2024 года. Сербский форвард провёл за наш клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Мы благодарим Огнена за игру и желаем успехов в Турции!» — написано в заявлении клуба.