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Байдачный назвал абсурдом трансфер Луиса Энрике в «Зенит» за € 35 млн

Байдачный назвал абсурдом трансфер Луиса Энрике в «Зенит» за € 35 млн
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Российский тренер Анатолий Байдачный высказался о переходе нападающего Луиса Энрике да Силвы из бразильского «Ботафого» в российский «Зенит». Ранее сообщалось, что сумма трансфера составила более € 30 млн.

«Трансфер Луиса Энрике в «Зенит» за € 35 млн — это абсурд. Мы не играем в еврокубках, а лишь проводим матчи национального чемпионата. Не понимаю, зачем платить такие деньги. «Зенит» с нынешними футболистами может выиграть чемпионат России», — сказал Байдачный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильского нападающего в € 22 млн.

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