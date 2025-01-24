Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мареска отреагировал на слухи о желании «Челси» купить Гарначо за £ 60 млн

Мареска отреагировал на слухи о желании «Челси» купить Гарначо за £ 60 млн
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал информацию о намерении лондонского клуба приобрести крайнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо за сумму в £ 60 млн.

«Я доволен тем составом, который есть на текущий момент. Уже много раз говорил, что справа у нас могут сыграть Педру [Нету] и Нони [Мадуэке], а слева — Джейдон [Санчо] и Миша [Мудрик], который был в команде, но пока его нет. Также [на фланге] нам может помочь Тайрик Джордж. На текущий момент у «Челси» всё в порядке», — приводит слова Марески Goal.

В нынешнем сезоне Гарначо принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Материалы по теме
Аморим — о Гарначо: иногда он выказывает недовольство, но это хорошо

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android