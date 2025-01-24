Мареска отреагировал на слухи о желании «Челси» купить Гарначо за £ 60 млн

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал информацию о намерении лондонского клуба приобрести крайнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо за сумму в £ 60 млн.

«Я доволен тем составом, который есть на текущий момент. Уже много раз говорил, что справа у нас могут сыграть Педру [Нету] и Нони [Мадуэке], а слева — Джейдон [Санчо] и Миша [Мудрик], который был в команде, но пока его нет. Также [на фланге] нам может помочь Тайрик Джордж. На текущий момент у «Челси» всё в порядке», — приводит слова Марески Goal.

В нынешнем сезоне Гарначо принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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