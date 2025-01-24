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Тренер сборной России Писарев — о Клаудиньо: за чем «Зенит» его брал — он всё сделал

Тренер сборной России Писарев — о Клаудиньо: за чем «Зенит» его брал — он всё сделал
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Тренер национальной команды России Николай Писарев положительно оценил вклад хавбека Клаудиньо в результаты санкт-петербургского «Зенита» за время его выступлений. Напомним, 22 января сине-бело-голубые объявили о трансфере полузащитника в «Аль-Садд» из Катара.

«За чем Клаудиньо брали, — он всё сделал. Выиграл три чемпионства, был лучшим игроком, хорошая статистика. Если кого‑то и надо было убирать, то я убрал бы именно его, потому что мотивирован он слабо. Плюс есть спрос.

Но с его уходом эта позиция должна быть укреплена, так как стилистически или тактически Семаку что‑то менять на 12 игр [оставшейся части сезона в РПЛ] очень рискованно», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

Клаудиньо выступал за сине-бело-голубых с августа 2021 года. Всего хавбек провёл за санкт-петербургский клуб 124 матча, в которых забил 21 мяч и отдал 31 голевую передачу. В составе «Зенита» Клаудиньо по три раза выиграл чемпионат России и Суперкубок страны, один раз одержал победу в национальном Кубке. В сезоне‑2021/2022 Клаудиньо был признан лучшим игроком сезона в Российской Премьер‑Лиге.

В феврале 2023 года во время выступлений за санкт-петербургский клуб Клаудиньо указом Президента РФ Владимира Путина получил российское гражданство.

24 января «Зенит» сыграет товарищеский матч с национальной командой Иордании. Игра пройдёт в Дохе (Катар).

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