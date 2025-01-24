«Балтика» уступила «Челябинску» в первом контрольном матче на зимних сборах

Завершился контрольный матч, в котором встречались калининградская «Балтика» и «Челябинск». Команды играли в Белеке (Турция). Матч прошёл в формате из четырёх таймов по 30 минут. «Челябинск» одержал победу со счётом 2:1.

В составе «Челябинска» забитыми мячами отметились нападающий Валерий Горбачик и защитник Богдан Рогочий. У «Балтики» единственный гол на счету нападающего Виталия Лисаковича.

«Балтика» занимает первое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 45 очков за 21 матч. «Челябинск» завершил первый этап сезона-2024/2025 Леон Второй лиги на первом месте в турнирной таблице группы «Золото» дивизиона «А».