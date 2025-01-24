«Балтика» уступила «Челябинску» в первом контрольном матче на зимних сборах
Поделиться
Завершился контрольный матч, в котором встречались калининградская «Балтика» и «Челябинск». Команды играли в Белеке (Турция). Матч прошёл в формате из четырёх таймов по 30 минут. «Челябинск» одержал победу со счётом 2:1.
В составе «Челябинска» забитыми мячами отметились нападающий Валерий Горбачик и защитник Богдан Рогочий. У «Балтики» единственный гол на счету нападающего Виталия Лисаковича.
«Балтика» занимает первое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 45 очков за 21 матч. «Челябинск» завершил первый этап сезона-2024/2025 Леон Второй лиги на первом месте в турнирной таблице группы «Золото» дивизиона «А».
Комментарии
- 24 января 2025
-
20:50
-
20:49
-
20:45
-
20:38
-
20:26
-
20:25
-
20:13
-
20:10
-
20:06
-
20:05
-
20:04
-
19:52
-
19:50
-
19:47
-
19:38
-
19:30
-
19:23
-
19:22
-
19:18
-
19:12
-
19:05
-
19:04
-
18:53
-
18:52«Брентфорд» арендовал защитника «Фиорентины» Официально
-
18:46
-
18:45
-
18:41
-
18:32
-
18:29
-
18:20
-
18:17
-
18:13
-
18:04
-
18:00
-
17:58