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«Ботафого» даёт € 2,5 млн как первый взнос за Бителло, «Динамо» требует € 10 млн — Globo

«Ботафого» даёт € 2,5 млн как первый взнос за Бителло, «Динамо» требует € 10 млн — Globo
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Московское «Динамо» продолжает вести переговоры с «Ботафого» о потенциальном переходе 25-летнего атакующего полузащитника Бителло, но стороны не могут договориться о форме сделки. Об этом сообщает Ge.Globo.

По информации источника, бело-голубые приняли предложение бразильского клуба по Бителло на сумму в € 18 млн. Однако «Динамо» хочет, чтобы «Ботафого» заплатил € 10 млн в качестве первоначального взноса за полузащитника, в то время как бразильцы готовы перевести на счёт российского клуба € 2,5 млн.

Подчёркивается, что ранее «Ботафого» сделал «Динамо» уже четыре предложения по Бителло, контракт которого с бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года. Ранее 25-летний футболист не прибыл на зимние сборы московской команды.

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