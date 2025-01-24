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Валерий Непомнящий: «Зенит» нельзя ругать за то, что они хотят стать чемпионами

Валерий Непомнящий: «Зенит» нельзя ругать за то, что они хотят стать чемпионами
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Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался об игре санкт-петербургского «Зенита» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Я изначально говорил, что мы оказались в таком положении, когда есть хорошая возможность давать российским игрокам шанс. У нас нет конкуренции в еврокубках, поэтому могли бы работать на внутреннем рынке. Однако у «Зенита» свои задачи — стать чемпионом в очередной раз. За это их нельзя ругать», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, «Зенит» становился чемпионом России в шести последних сезонах подряд. На зимний перерыв текущего сезона сине-бело-голубые ушли на втором месте в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 39 очков и уступает «Краснодару» лишь по дополнительным показателям.

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