«Зенит» — Иордания: стартовые составы на товарищеский матч

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Сегодня, 24 января, состоится товарищеский матч санкт-петербургского «Зенита» и сборной Иордании. Игра пройдёт в рамках зимних учебно-тренировочных сборов. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча «Зенит» — Иордания.

Стартовый состав «Зенита»: Латышонок, Сантос, Барриос, Нино, Караваев, Вершинин, Вендел, Ахметов, Глушенков, Мостовой, Лусиано.

Запасные: Адамов, Чернов, Чистяков, Эракович, Тарасов, Ду Кейрос, Ерохин, Горшков, Мантуан, Кассьерра, Соболев, Иванов.

Новичок сине-бело-голубых Луис Энрике да Силва не попал в заявку на данный матч.

Напомним, «Зенит» становился чемпионом России в шести последних сезонах подряд. На зимний перерыв текущего сезона сине-бело-голубые ушли на втором месте в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 39 очков и уступает «Краснодару» лишь по дополнительным показателям.

Сборная Иордании располагается на 64-м месте в рейтинге ФИФА.