Семшов: сочувствую российским футболистам, которые не могут играть в больших турнирах

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Семшов высказался об отстранении России от международных турниров.

«Сочувствую российским футболистам, которые не могут играть в больших турнирах. Поэтому сборной России нужно проводить матчи со всеми возможными командами. Да, уровень соперников низкий, но то, что у игроков есть возможность представлять свою страну, носить герб на груди, слушать гимн, — это тоже очень важно. Может же так случиться, что это поколение не примет участия ни на чемпионате мира, ни на чемпионате Европы. Но игроки же не виноваты в сложившейся ситуации. В любом случае, мы ждём возвращения!» — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных соревнований после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.