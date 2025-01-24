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Руди Гарсия: рассчитываю, что лучший вратарь в мире Куртуа вернётся в сборную Бельгии

Руди Гарсия: рассчитываю, что лучший вратарь в мире Куртуа вернётся в сборную Бельгии
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Новый главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия выразил надежду, что вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа возобновит выступления за национальную команду, которые он приостановил, когда «красными дьяволами» руководил Доменико Тедеско.

«Тибо Куртуа — один из самых опытных и квалифицированных футболистов Бельгии. У Матца Селса и Коэна Кастельса много отличных качеств, однако, на мой взгляд, лучший вратарь в мире — Куртуа. Надеюсь, мы сможем на него рассчитывать, будущее покажет. Но уже есть первые положительные сигналы», — приводит слова Гарсии HLN.

Ранее в СМИ появлялась информация, что у Куртуа был конфликт с Тедеско, произошедший из-за капитанской повязки.

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