Экс-игрок «Интера» Мело завершил игровую карьеру

Центральный защитник Фелипе Мело объявил об окончании профессиональной игровой карьеры.

«Сегодня я завершаю одну из важнейших глав жизни: карьеру футболиста. Это были невероятные годы, полные сражений и достижений, но, прежде всего, годы, в течение которых я видел, как в каждом моём шаге исполняется божий замысел. Всё, что я пережил, каждый момент был направлен его рукой, и я бесконечно благодарен за привилегию заниматься любимым делом», — написал Мело в социальной сети.

Последним клубом Фелипе Мело был «Флуминенсе», с которым он взял Кубок Либертадорес в 2023 году. В этом турнире он также дважды побеждал с «Палмейрасом». Фелипе известен по своим выступлениям за испанскую «Альмерию», итальянскую «Фиорентину», туринский «Ювентус», миланский «Интер», турецкий «Галатасарай» и другие команды. На счету игрока 22 матча и два мяча за национальную команду Бразилии.