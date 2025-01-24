Байдачный: уход Вендела и Клаудиньо не должен быть потерей, когда рядом есть свои игроки

Российский тренер Анатолий Байдачный высказался об уходе полузащитников Вендела и Клаудиньо из санкт-петербургского «Зенита». Клаудиньо перешёл в катарский «Аль-Садд», а Вендел покинет команду летом и отправится в бразильский «Ботафого».

«У «Зенита» лучшие условия в стране! Пора уже выращивать своих воспитанников и доверять им. Зачем мы всё время покупаем откуда-то? Сейчас наступил такой период, когда российские команды нигде не играют на международной арене. Тогда, наоборот, нужно продвигать своих футболистов. Но своих надо тренировать, а с легионерами, видимо, попроще. Поэтому уход Вендела и Клаудиньо не должен быть потерей, когда рядом есть российские игроки. Если завтра нельзя будет никого купить? Я всегда за воспитание своих футболистов», — сказал Байдачный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.