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«Манчестер Юнайтед» следит за Нкунку, интерес к которому проявляет «Бавария» — ESPN

«Манчестер Юнайтед» следит за Нкунку, интерес к которому проявляет «Бавария» — ESPN
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«Манчестер Юнайтед» попросил держать его в курсе всех событий, связанных с будущим атакующего полузащитника «Челси» Кристофера Нкунку. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, французский футболист готов покинуть лондонский клуб в нынешнем месяце. Интерес к Нкунку также проявляет «Бавария».

В нынешнем сезоне Нкунку принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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