Неймар близок к переходу в «Сантос» из «Аль-Хиляля» — L'Équipe

Левый вингер саудовского «Аль-Хиляля» Неймар близок к возвращению в бразильский «Сантос». Об этом сообщает L'Équipe.

По информации источника, переговоры между саудовским и бразильским клубом практически завершены. Обе стороны оптимистично настроены на скорое закрытие сделки. Ранее сообщалось, что «Сантос» планирует арендовать Неймара до лета 2025 года.

Напомним, вингер выступал за «Сантос» до 2013 года, после чего перешёл в каталонскую «Барселону».

В нынешнем сезоне Неймар сыграл за «Аль-Хиляль» два матча во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до 30 июня 2025 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего футболиста составляет € 15 млн.