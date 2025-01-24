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Деменко: грустно, что из чемпионского костяка «Спартака» в команде остался лишь Зобнин

Деменко: грустно, что из чемпионского костяка «Спартака» в команде остался лишь Зобнин
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Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко высказался о составе красно-белых.

«Грустно, что из чемпионского костяка «Спартака» в команде остался лишь Зобнин. Но от этого никуда не денешься. Это футбол и к этой действительно нужно привыкать. Это не то время, когда чемпионскую команду максимально сохраняли и оставались костяки. Сейчас каждый год в клубах меняются тренеры, а агенты стараются продавать футболистов в другие команды», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Последний раз «Спартак» выигрывал чемпионат России в сезоне-2026/2017. Команда Деяна Станковича занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

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