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Адиев — об Иличе: не думаю, что «Спартак» хочет его взять, чтобы позлить «Зенит»

Адиев — об Иличе: не думаю, что «Спартак» хочет его взять, чтобы позлить «Зенит»
Иван Илич
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Экс главный тренер грозненского «Ахмата» Магомед Адиев прокомментировал отсутствие трансферов у московского «Спартака».

— В «Спартаке» затягиваются трансферы, у новичков будет меньше времени на вливание в команду — это проблема?
— Проблема. Любой тренер мечтает хотя бы на день раньше получить того футболиста, по которому они ведут переговоры. То же самое и меня касалось. Находясь в «Ахмате», я, наверное, каждый день терроризировал спортивного директора, когда будут люди. Потому что тебе надо их встроить в игровую схему. Конечно, на сегодняшний день это минус для «Спартака».

— Может ли «Спартак» сделать трансфер Илича, чтобы позлить «Зенит»? Прошлым летом сине-бело-голубые не смогли его взять, сделка сорвалась.
— Не думаю, что позлить. Сейчас же огромная проблема — привезти европейца в чемпионат России. «Спартак» нуждается в остро атакующем игроке, а на рынке есть Илич. Как я понимаю, в прошлом году он был не против приехать в чемпионат России. Из этих соображений «Спартак» и действует, — приводит слова Адиева «РБ Спорт».

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