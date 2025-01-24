«ПСЖ» предпринимает все усилия, чтобы подписать защитника «Ливерпуля» — Anfield Watch

«Пари Сен-Жермен» делает всё возможное с целью подписать 25-летнего центрального защитника «Ливерпуля» Ибраима Конате. Об этом сообщает Anfield Watch.

По информации источника, французский гранд рассчитывает приобрести футболиста «красных» летом. Контракт Конате с английским клубом заканчивается летом 2026 года, и на текущий момент стороны не ведут переговоров о его пролонгации.

В нынешнем сезоне Конате принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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