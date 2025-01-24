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Адиев: «Зенит» чуть-чуть задержался, было видно, что Клаудиньо играет не на своём уровне

Адиев: «Зенит» чуть-чуть задержался, было видно, что Клаудиньо играет не на своём уровне
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Бывший главный тренер грозненского «Ахмата» Магомед Адиев высказался о переходе бразильского полузащитника Клаудиньо из санкт-петербургского «Зенита» в катарский «Аль-Садд».

«Считаю, что «Зенит» чуть-чуть задержался. В последнее время было видно, что Клаудиньо играет не на своём уровне. Если на него сейчас есть спрос, конечно, его надо было продавать.

Глушенков чуть выше располагается. Клаудиньо больше любил снизу атаковать. Мне кажется, что они играют чуть-чуть не в тех позициях. Уход Клаудиньо должен развязать руки Глушенкову», — приводит слова Адиева «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний Клаудиньо провёл 16 матчей, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Также на его счету три игры и один гол в Фонбет Кубке России.

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