«Ростов» разгромил узбекистанскую «Согдиану» в контрольном матче
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Завершился контрольный матч, в котором встречались российский «Ростов» и узбекистанская «Согдиана». Команды играли в ОАЭ. «Ростов» одержал победу со счётом 3:0.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
24 января 2025, пятница. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Окончен
3 : 0
Согдиана
Джизак, Узбекистан
1:0 Комличенко – 22' 2:0 Мохеби – 47' 3:0 Голенков – 49'
В составе «Ростова» забитыми мячами отметились Николай Комличенко, Мохаммад Мохеби и Егор Голенков.
«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 26 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 39 очков за аналогичное количество игр. «Согдиана» завершила сезон-2024 чемпионата Узбекистана на третьем месте, отстав от первого «Насафа» на девять очков.
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