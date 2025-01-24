«Ростов» разгромил узбекистанскую «Согдиану» в контрольном матче

Завершился контрольный матч, в котором встречались российский «Ростов» и узбекистанская «Согдиана». Команды играли в ОАЭ. «Ростов» одержал победу со счётом 3:0.

В составе «Ростова» забитыми мячами отметились Николай Комличенко, Мохаммад Мохеби и Егор Голенков.

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 26 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 39 очков за аналогичное количество игр. «Согдиана» завершила сезон-2024 чемпионата Узбекистана на третьем месте, отстав от первого «Насафа» на девять очков.