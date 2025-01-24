Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лорран близок к переходу в ЦСКА, обсуждается форма оплаты € 8 млн за игрока — Касагранде

Лорран близок к переходу в ЦСКА, обсуждается форма оплаты € 8 млн за игрока — Касагранде
Комментарии

Московский ЦСКА продолжает вести переговоры с «Фламенго» относительно трансфера 18-летнего полузащитника Лоррана. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на текущий момент стороны обсуждают форму оплаты € 8 млн, которые красно-синие предлагают за бразильского футболиста.

Как подчёркивает журналист Пабло Рафаэль, Лоррана не включили в заявку на матч «Фламенго» с клубом «Волта-Редонда» с целью избежать травм и успешно осуществить трансфер 18-летнего полузащитника. Главный тренер красно-чёрных Филипе Луис одобрил уход Лоррана из команды.

Материалы по теме
«Фламенго» хочет € 10 млн за Лоррана, ЦСКА не намерен платить больше € 8 млн

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android