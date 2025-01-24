Лорран близок к переходу в ЦСКА, обсуждается форма оплаты € 8 млн за игрока — Касагранде

Московский ЦСКА продолжает вести переговоры с «Фламенго» относительно трансфера 18-летнего полузащитника Лоррана. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на текущий момент стороны обсуждают форму оплаты € 8 млн, которые красно-синие предлагают за бразильского футболиста.

Как подчёркивает журналист Пабло Рафаэль, Лоррана не включили в заявку на матч «Фламенго» с клубом «Волта-Редонда» с целью избежать травм и успешно осуществить трансфер 18-летнего полузащитника. Главный тренер красно-чёрных Филипе Луис одобрил уход Лоррана из команды.

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