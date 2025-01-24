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Экс-форвард «Зенита» Алексей Гасилин назвал две главные проблемы российского футбола

Экс-форвард «Зенита» Алексей Гасилин назвал две главные проблемы российского футбола
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Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Алексей Гасилин назвал две главные проблемы футбола в России.

— В чём главная проблема российского футбола?
— Переход из детско-юношеского футбола во взрослый. У нас нет качественной прослойки. Второй момент — мало профессиональных клубов. В России всего три профессиональные лиги, футболистам негде играть. Хочется, чтобы уровень Первой и Второй лиг был намного выше. В футбольной стране с населением в почти 150 млн, поверьте, есть таланты.

У нас мало где развит футбол — только в европейской части. В Сибири и на Дальнем Востоке мало полей, хотя много футболистов. Тот же Головин, один из лучших игроков за последние 10-15 лет, родом из Сибири, — приводит слова Гасилина «Матч ТВ».

Помимо «Зенита», Гасилин выступал за «Волгарь», пермский «Амкар», «Томь» и другие клубы.

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