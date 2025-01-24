Таранов: разрыв аренды Гуарирапы оправдан, ЦСКА нужен более квалифицированный нападающий

Бывший футболист Иван Таранов оценил выступления венесуэльского нападающего Сауля Гуарирапы в московском ЦСКА. Форвард находится в армейском клубе на правах аренды из «Сочи».

«В первую очередь, нападающий должен забивать голы. На мой взгляд, Гуарирапа неплохо ассистировал и подыгрывал, но, к сожалению, статистика говорит сама за себя. Так что разрыв аренды со стороны ЦСКА вполне оправдан, и его уход не станет потерей для команды. У Сауля 0 голов и результативных передач, а ЦСКА — это клуб, который борется за самые высокие места. Команде нужен более квалифицированный нападающий», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.