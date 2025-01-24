Зинченко интересен «Атлетико», «Арсенал» оценивает игрока в € 20 млн — Плеттенберг

Мадридский «Атлетико» проявляет интерес к 28-летнему левому защитнику «Арсенала» Александру Зинченко. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «матрасники» рассматривают варианты, как с полноценным трансфером, так и с арендой с обязательством выкупа футболиста. Подчёркивается, что текущая оценка стоимости игрока составляет € 20 млн плюс бонусы. Сам Зинченко хочет покинуть «Арсенал».

На защитника по-прежнему претендует дортмундская «Боруссия», но делает это менее активно, поскольку считает цену на футболиста завышенной. Контракт Зинченко с «канонирами» рассчитан до лета 2026 года.

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