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Алексей Гасилин — о зимних трансферах в РПЛ: менеджмент «Зенита» опять всех переиграл

Алексей Гасилин — о зимних трансферах в РПЛ: менеджмент «Зенита» опять всех переиграл
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Экс-форвард «Зенита» Алексей Гасилин похвалил руководство санкт-петербургского клуба за качественную работу во время зимнего трансферного окна.

Клаудиньо — классный футболист, который многих влюбил своей игрой, забивал важные голы. Мы видели, что мотивации в последнее время у него не хватало. Свой пик, лучшую игру в «Зените» он уже показал. Думаю, и Клаудиньо, и «Зенит» довольны сотрудничеством.

— «Зенит» не ощутит уход Клаудиньо с подписанием Луиса Энрике?
— Приходит футболист большого уровня, очень качественный и классный. Ценник — тому подтверждение. Думаю, «Зенит» только приобрёл от этих трансферов, вовремя продал Клаудиньо. Менеджменту «Зенита» большой лайк, опять всех переиграли. Уверен, что Энрике — подписание на 100%, — приводит слова Гасилина «Матч ТВ».

22 января «Зенит» объявил о переходе полузащитника Клаудиньо в «Аль‑Садд» из Катара. Ранее сине-бело-голубые сообщили о покупке у бразильского «Ботафого» Луиса Энрике да Силвы, имеющего звание «Короля Америки», в обратном направлении зимой проследует Артур Гимарайнс, а в летнее трансферное окно — Вендел.

После 18 туров РПЛ «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице, заработав 39 очков. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с московским ЦСКА.

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