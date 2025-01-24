Совладелец «МЮ» не считает, что игроки могут потерять веру в Аморима — The Guardian

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф не беспокоится, что футболисты команды могут перестать доверять её главному тренеру Рубену Амориму, о чём сообщает The Guardian. Ранее португальский специалист допустил, что нынешняя версия «красных дьяволов» — худшая в истории клуба.

По информации источника, британский миллиардер считает: игроки команды понимают, что Аморим обладает сильным желанием побеждать, в связи с чем может быть излишне эмоциональным. Рэтклифф полагает, что футболисты «красных дьяволов» в скором времени забудут о подобной «вспышке» главного тренера.

Аморим допустил указанное высказывание после поражения в матче 22-го тура АПЛ с «Брайтоном» (1:3).

После 22 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 26 очков и занимает 13-е место.

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