Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Совладелец «МЮ» не считает, что игроки могут потерять веру в Аморима — The Guardian

Совладелец «МЮ» не считает, что игроки могут потерять веру в Аморима — The Guardian
Аудио-версия:
Комментарии

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф не беспокоится, что футболисты команды могут перестать доверять её главному тренеру Рубену Амориму, о чём сообщает The Guardian. Ранее португальский специалист допустил, что нынешняя версия «красных дьяволов» — худшая в истории клуба.

По информации источника, британский миллиардер считает: игроки команды понимают, что Аморим обладает сильным желанием побеждать, в связи с чем может быть излишне эмоциональным. Рэтклифф полагает, что футболисты «красных дьяволов» в скором времени забудут о подобной «вспышке» главного тренера.

Аморим допустил указанное высказывание после поражения в матче 22-го тура АПЛ с «Брайтоном» (1:3).

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
19 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 3
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Минте – 5'     1:1 Фернандеш – 23'     1:2 Митома – 60'     1:3 Рюттер – 76'    

После 22 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 26 очков и занимает 13-е место.

Материалы по теме
Аморим разочарован пассивностью «Манчестер Юнайтед» на трансферном рынке — MEN

Необычные названия футбольных клубов:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android