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Канчельскис — о Чалове в ПАОКе: он правильно сделал, что уехал в Грецию

Канчельскис — о Чалове в ПАОКе: он правильно сделал, что уехал в Грецию
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Экс-полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о российских игроках, выступающих в европейских чемпионатах.

«Антон Миранчук поехал в слабую команду. А Чалов правильно сделал, что уехал в ПАОК. Оттуда у него больше шансов уехать в более серьёзный чемпионат. Так что они приняли правильное решение.

Но только единицы наших игроков понимают, что в России нет возможности, чтобы развиваться. Поэтому они уезжают — и правильно делают», — приводит слова Канчельскиса «Евро-Футбол.Ру».

Миранчук минувшей осенью перешёл в швейцарский «Сьон» на правах свободного агента. А Чалов из московского ЦСКА ушёл в греческий ПАОК.

Помимо «Манчестер Юнайтед», Канчельскис выступал за «Манчестер Сити», киевское «Динамо», донецкий «Шахтёр», «Эвертон», «Фиорентину», «Рейнджерс», «Саутгемптон», «Аль-Хиляль» и «Крылья Советов».

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