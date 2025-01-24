Валерий Непомнящий — о Клаудиньо: немотивированный футболист влияет на всю команду

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о бывшем полузащитнике санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо. Напомним, 22 января сине-бело-голубые объявили о переходе хавбека в катарский «Аль-Садд».

«Клаудиньо давно потерял мотивацию. Немотивированный футболист не только сам играет слабее, но и влияет на всю команду. Если Вендел остаётся до конца чемпионата в «Зените», то будет сидеть на чемоданах и без мотивации. Это, без сомнения, хорошие и качественные футболисты.

Но в таком психологическом состоянии они не помогут «Зениту» в борьбе за золото», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне Клаудиньо сыграл за «Зенит» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 17 млн.