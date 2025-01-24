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Байдачный: если легионеры не приезжают, их надо выгнать — штрафы ничего не дадут

Байдачный: если легионеры не приезжают, их надо выгнать — штрафы ничего не дадут
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Российский тренер Анатолий Байдачный высказался о ситуации с невозвращением легионеров в расположение российских клубов после отпуска. Ранее стало известно, что на сборы самарских «Крыльев Советов» без причины не прибыл чилиец Виктор Мендес, а в московское «Динамо» не вернулся бразильский полузащитник Бителло.

«Неприезд легионеров в российские клубы показывает, что команды позволяют игрокам так относиться к ним. Это проблема не футболистов, а клубов. Если они так поступают, значит, их надо выгнать — и всё. Штрафы и санкции ничего не дадут. Нужно сразу выгонять. Все игроки тренируются и выступают вместе, и кому-то такое прощают, а другим — нет. Так команду не создашь», — сказал Байдачный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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