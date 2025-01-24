Файзулин – о трансфере Энрике: «Зенит» и без него был главным претендентом на чемпионство

Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Виктор Файзулин предположил, станут ли сине-бело-голубые чемпионами России в седьмой раз подряд после перехода Луиса Энрике да Силва из бразильского «Ботафого».

«Является ли «Зенит» с Энрике главным претендентом на чемпионство? Петербуржцы и без бразильца были фаворитами в борьбе за титул», — приводит слова Файзулина «РБ Спорт».

22 января «Зенит» объявил о переходе полузащитника Клаудиньо в «Аль‑Садд» из Катара. Ранее сине-бело-голубые сообщили о покупке у бразильского «Ботафого» Луиса Энрике да Силва, имеющего звание «Короля Америки», в обратном направлении зимой проследует Артур Гимарайнс, а в летнее трансферное окно — Вендел.

В сезоне-2024 Энрике сыграл за «Ботафого» 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2028 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 22 млн.