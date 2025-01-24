«Лечче» требует € 40 млн за Доргу, ранее «МЮ» предлагал € 30 млн — Романо

«Лечче» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» по трансферу 20-летнего левого защитника Патрика Доргу в размере € 30 млн. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, итальянский клуб запрашивает у «красных дьяволов» € 40 млн за переход датского футболиста. «Лечче» надеется сохранить Доргу в команде до грядущего лета.

В нынешнем сезоне Доргу принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: