Уокер был предложен «Реалу», но клуб готов подписать только Трента на эту позицию — Marca

Правый защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер был предложен мадридскому «Реалу», однако «сливочные» отклонили кандидатуру 34-летнего футболиста. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, в «Королевском клубе» окончательно решили, что игрок «Ливерпуля» Трент Александр-Арнольд является единственным футболистом, которого они готовы приобрести на позицию крайнего защитника в зимнее трансферное окно. Подчёркивается, что «Реалу» было предложено подписать контракт с Уокером, рассчитанный на полгода.

Ранее в СМИ сообщалось, что 34-летний футболист может расторгнуть контракт с «Манчестер Сити» и присоединиться к «Милану» в качестве свободного агента.

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