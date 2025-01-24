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Таранов: Клаудиньо — креатив, а Вендел — мотор, на них держался «Зенит» последние годы

Таранов: Клаудиньо — креатив, а Вендел — мотор, на них держался «Зенит» последние годы
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Бывший футболист Иван Таранов высказался об уходе полузащитников Вендела и Клаудиньо из санкт-петербургского «Зенита». Клаудиньо перешёл в катарский «Аль-Садд», а Вендел покинет команду летом и отправится в бразильский «Ботафого».

«Клаудиньо и Вендел — две боевые единицы, на которых держался «Зенит» последние годы. Если бы задали вопрос: «Что такое «Зенит?», то первое, что приходит на ум: Клаудиньо — креатив, а Вендел — это мотор команды. Но не думаю, что уход этих футболистов станет какой-то большой потерей для «Зенита». Команда, имея большие финансовые возможности, вполне может найти не менее сильных игроков. Скорее всего, так и будет», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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