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«Зенит» — Иордания: Соболев открыл счёт на 62-й минуте

«Зенит» — Иордания: Соболев открыл счёт на 62-й минуте
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В эти минуты проходит международный товарищеский матч, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и национальная команда Иордании. Матч начался в 20:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 1:0.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
24 января 2025, пятница. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
1 : 0
Иордания
Иордания
1:0 Соболев – 62'    

На 62-й минуте нападающий «Зенита» Александр Соболев открыл счёт, ему ассистировал защитник Сергей Чернов.

Напомним, «Зенит» становился чемпионом России в шести последних сезонах подряд. На зимний перерыв текущего сезона сине-бело-голубые ушли на втором месте в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 39 очков и уступает «Краснодару» лишь по дополнительным показателям.

Сборная Иордании располагается на 64-м месте в рейтинге ФИФА.

27 января «Зенит» сыграет товарищеский матч с ереванским «Ноа» (Армения).

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