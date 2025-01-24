«Зенит» — Иордания: Соболев открыл счёт на 62-й минуте

В эти минуты проходит международный товарищеский матч, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и национальная команда Иордании. Матч начался в 20:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 1:0.

На 62-й минуте нападающий «Зенита» Александр Соболев открыл счёт, ему ассистировал защитник Сергей Чернов.

Напомним, «Зенит» становился чемпионом России в шести последних сезонах подряд. На зимний перерыв текущего сезона сине-бело-голубые ушли на втором месте в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 39 очков и уступает «Краснодару» лишь по дополнительным показателям.

Сборная Иордании располагается на 64-м месте в рейтинге ФИФА.

27 января «Зенит» сыграет товарищеский матч с ереванским «Ноа» (Армения).