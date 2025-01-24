Радимов: Клаудиньо очень много отдал «Зениту»

Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о бывшем хавбеке сине-бело-голубых Клаудиньо. Ранее санкт-петербургский клуб объявил о трансфере Клаудиньо в катарский «Аль-Садд».

«Клаудиньо очень много отдал «Зениту», ему надо поаплодировать. И «Зенит» с ним хорошо простился, и сам футболист сказал хорошие слова про клуб. Вот как говорят, ушёл человек из команды, и все начинают горевать. Помните историю с Месси?

Который всю жизнь играл в «Барселоне», а потом как гром среди ясного неба и он уходит в «ПСЖ». Ну вот если и «Барселона» пережила уход Месси, то и «Зенит» переживёт уход Клаудиньо. Это жизнь, надо двигаться дальше. Ничего криминального здесь не вижу», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в феврале 2023 года во время выступлений за «Зенит» Клаудиньо указом Президента РФ Владимира Путина получил российское гражданство.

В нынешнем сезоне Клаудиньо сыграл за «Зенит» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 17 млн.