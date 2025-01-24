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«Челси» хочет выручить £ 70 млн с трансфера Нкунку, «МЮ» не готов заплатить столько — Sky

«Челси» хочет выручить £ 70 млн с трансфера Нкунку, «МЮ» не готов заплатить столько — Sky
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«Челси» не хочет расставаться с 27-летним атакующим полузащитником Кристофером Нкунку, однако готов это сделать, если за него предложат £ 70 млн (€ 83 млн). Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, интерес к французскому футболисту проявляет «Манчестер Юнайтед», однако манкунианцы не готовы заплатить £ 70 млн за его трансфер.

За Нкунку также следит «Бавария», но не может договориться о данной сделке. Подчёркивается, что у мюнхенского клуба было бы больше шансов подписать полузащитника «Челси», если бы в обратном направлении отправился 19-летний вингер Матис Тель.

В нынешнем сезоне Нкунку принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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