Винисиус выступил в суде по делу о расизме и призвал продолжить расследование — La Razon

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поучаствовал в судебном заседании посредством видеосвязи, в ходе которого футболист подтвердил, что подвергся расистским оскорблениям во время «эль класико», состоявшегося в октябре минувшего года. Об этом сообщает La Razon.

По информации источника, бразильский игрок заявил о стремлении продолжить расследование.

Благодаря записям с камер, размещённых на стадионе «Олимпик Льюис Компанис», удалось идентифицировать трёх фанатов каталонского клуба, оскорблявших Винисиуса на почве расизма. При этом один из этих поклонников сине-гранатовых является несовершеннолетним. Двое других обвиняемых, которые были вызваны в суд, отрицают свою вину.

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