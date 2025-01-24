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Винисиус выступил в суде по делу о расизме и призвал продолжить расследование — La Razon

Винисиус выступил в суде по делу о расизме и призвал продолжить расследование — La Razon
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Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поучаствовал в судебном заседании посредством видеосвязи, в ходе которого футболист подтвердил, что подвергся расистским оскорблениям во время «эль класико», состоявшегося в октябре минувшего года. Об этом сообщает La Razon.

Испания - Примера . 11-й тур
28 октября 2023, суббота. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Гюндоган – 6'     1:1 Беллингем – 68'     1:2 Беллингем – 90+2'    

По информации источника, бразильский игрок заявил о стремлении продолжить расследование.

Благодаря записям с камер, размещённых на стадионе «Олимпик Льюис Компанис», удалось идентифицировать трёх фанатов каталонского клуба, оскорблявших Винисиуса на почве расизма. При этом один из этих поклонников сине-гранатовых является несовершеннолетним. Двое других обвиняемых, которые были вызваны в суд, отрицают свою вину.

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