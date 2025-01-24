Клаудиньо высказался о своём трансфере в «Аль-Садд» из «Зенита»

Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо прокомментировал свой переход в «Аль-Садд». Напомним, 22 января сине-бело-голубые объявили о трансфере хавбека в клуб из Катара.

«Очень рад быть здесь, в «Аль-Садде». Я уже второй раз в Катаре — чудесной стране. С моим приездом я надеюсь вам помочь как можно больше. Давайте идти к достижению наших целей. Я пришёл с целью стать чемпионом, играть во всех турнирах. С нетерпением жду встречи с болельщиками, надеюсь и рассчитываю на их поддержку», — приводит слова Клаудиньо Itatiaia.

По словам экс-игрока «Зенита», он договорился с «Аль-Саддом» с целью стать чемпионом. Их главная цель — выиграть Лигу чемпионов АФК.

Напомним, в феврале 2023 года во время выступлений за «Зенит» Клаудиньо указом Президента РФ Владимира Путина получил российское гражданство.

В нынешнем сезоне Клаудиньо сыграл за «Зенит» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 17 млн.