Канчельскис: «ПСЖ» рассчитывает на Сафонова в будущем

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о выступлениях россиян в чемпионате Франции. За «Гавр» играет полузащитник Далер Кузяев, а за «Пари Сен-Жермен» — голкипер Матвей Сафонов.

«Кузяев решился поехать во Францию в серьёзном возрасте. Молодец, что пошёл на это. Но ему надо было пойти на это раньше. Он держит свой уровень и не сидит на скамейке.

Сафонов сейчас второй вратарь парижан? Я бы не сказал, что он поехал на вторую роль. «ПСЖ» рассчитывает на Сафонова в будущем. Может, он заиграет лучше Доннаруммы. Тут все зависит от Сафонова. У «ПСЖ» есть свои вратари, так что они не просто так потратили столько денег на него. На него рассчитывают в будущем», – приводит слова Канчельскиса «Евро-Футбол.Ру».

В текущем сезоне французской Лиги 1 32-летний Далер Кузяев провёл 12 матчей, в которых отметился одним забитым мячом. На счету 25-летнего Матвея Сафонова пять игр.