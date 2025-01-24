«Ботафого» сэкономил € 2 млн, продав Энрике в «Зенит», а не в «Лион» — Ge.Globo

«Ботафого» удалось сэкономить € 2 млн после того, как бразильский клуб продал крайнего нападающего Луиса Энрике в «Зенит», а не в «Лион». Об этом сообщает Ge.Globo.

По информации источника, сделка по переходу Энрике в «Ботафого» из «Бетиса» в феврале 2024 года предусматривала, что в случае дальнейшей продажи 24-летнего футболиста в «Лион» испанскому клубу будет выплачено ещё € 2 млн (у «Ботафого» и «Лиона» общий владелец — американский бизнесмен Джон Текстор).

Несмотря на это, бразильцам предстоит выплатить «Бетису» ещё € 12 млн. Подчёркивается, что «Ботафого» приобрёл Энрике у испанской команды за € 16 млн в рассрочку.

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