Экс‑игрок «Интера» Найнгголан перешёл в клуб из второго дивизиона Бельгии

Экс-полузащитник миланского «Интера» Раджа Найнгголан продолжит свою профессиональную игровую карьеру в клубе из второго дивизиона чемпионата Бельгии «Локерен Темзе». Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Трудовое соглашение с 36-летним хавбеком будет рассчитано до конца сезона-2024/2025. Сыграть в официальном матче за новый клуб футболист сможет после того, как будет решён вопрос с его документами.

Помимо «Интера», Найнгголан выступал за итальянские «Кальяри», «Пьяченцу», римскую «Рому», СПАЛ и «Антверпен» из Бельгии. Последним клубом бывшего игрока национальной команды Бельгии стал индонезийский «Бхаянгкара», который он покинул минувшим летом. Найнгголан — чемпион Италии в составе миланского «Интера» и чемпион Бельгии в составе «Антверпена».

Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 325 тыс.