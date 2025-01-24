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Мадридский «Реал» может усилить состав 21-летним форвардом из АПЛ — Санти Ауна

Мадридский «Реал» может усилить состав 21-летним форвардом из АПЛ — Санти Ауна
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Мадридский «Реал» рассматривает вариант с покупкой 21-летнего центрального нападающего «Астон Виллы» Джона Дурана. Об этом сообщает журналист Санти Ауна в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, несмотря на интерес со стороны «сливочных», а также «ПСЖ», сам колумбийский футболист изучает возможность перехода в саудовский «Аль-Наср».

В нынешнем сезоне Дуран принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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