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«Милан» объявил о подписании контракта с Кайлом Уокером

«Милан» объявил о подписании контракта с Кайлом Уокером
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«Милан» на своём официальном сайте объявил о переходе 34-летнего правого защитника Кайла Уокера из «Манчестер Сити» на правах аренды с возможностью выкупа.

Подчёркивается, что английский футболист будет выступать в составе итальянского гранда под 32-м номером.

В нынешнем сезоне Уокер принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с английским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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