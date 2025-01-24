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«Гол на сборах ничего не значит». Соболев — о матче «Зенита» с Иорданией

«Гол на сборах ничего не значит». Соболев — о матче «Зенита» с Иорданией
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев высказался о голе в контрольном матче со сборной Иордании на зимних тренировочных сборах. «Зенит» одержал победу с минимальным счётом 1:0. Александр Соболев отличился на 62-й минуте после передачи защитника Сергея Чернова.

«Гол на сборах ничего не значит, но всё равно приятно забить. Чернов тоже молодец. Видно, что в первой игре молодые ребята немножко волновались, а во второй уже адаптировались более или менее. Им есть куда расти. Дай бог, чтобы их карьера только-только начиналась», — приводит слова Соболева официальный сайт «Зенита».

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