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Соболев — о матче «Зенита» со сборной Иордании: для меня лучше играть

Соболев — о матче «Зенита» со сборной Иордании: для меня лучше играть
Александр Соболев
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Форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев высказался о своём забитом мяче в ворота национальной команды Иордании. Сегодня, 24 января, сине-бело-голубые обыграли сборную Иордании со счётом 1:0.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
24 января 2025, пятница. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
1 : 0
Иордания
Иордания
1:0 Соболев – 62'    

— Первая победа «Зенита» в 2025 году, ваш гол. Поделитесь впечатлениями.
— Ничего особенного, обычная игра на сборах, готовимся к сезону, всё под нагрузками. Что-то получается, что-то не получается, но время ещё есть, поэтому работаем.

— Такой формат, когда много матчей, вам нравится больше, чем тренировки?
— Конечно, 100%! Играть всегда приятнее. Как бы ты ни тренировался, всё равно матчи — это очень важно. Через них ты набираешь форму, для меня лучше играть, — приводит слова Соболева официальный сайт «Зенита».

27 января «Зенит» сыграет товарищеский матч с ереванским «Ноа» (Армения).

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