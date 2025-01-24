Соболев — о матче «Зенита» со сборной Иордании: для меня лучше играть

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев высказался о своём забитом мяче в ворота национальной команды Иордании. Сегодня, 24 января, сине-бело-голубые обыграли сборную Иордании со счётом 1:0.

— Первая победа «Зенита» в 2025 году, ваш гол. Поделитесь впечатлениями.

— Ничего особенного, обычная игра на сборах, готовимся к сезону, всё под нагрузками. Что-то получается, что-то не получается, но время ещё есть, поэтому работаем.

— Такой формат, когда много матчей, вам нравится больше, чем тренировки?

— Конечно, 100%! Играть всегда приятнее. Как бы ты ни тренировался, всё равно матчи — это очень важно. Через них ты набираешь форму, для меня лучше играть, — приводит слова Соболева официальный сайт «Зенита».

27 января «Зенит» сыграет товарищеский матч с ереванским «Ноа» (Армения).