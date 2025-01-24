Семак высказался о красной карточке в контрольном матче «Зенита» со сборной Иордании

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос об удалении игрока сборной Иордании в контрольном матче. «Зенит» одержал победу со счётом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал нападающий Александр Соболев. Он отличился на 62-й минуте.

«Красная карточка — хорошо это или не очень для товарищеского матча? Ну красная карточка возникла-то не из-за грубости игрока, это эмоции — просто вышел новый и свежий игрок, ничего в этом нет. А игра сама по себе была достаточно интенсивная, контактная, много единоборств. Думаю, это хорошо для ребят», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Ранее 21 января «Зенит» и сборная Иордании сыграли вничью со счётом 1:1.