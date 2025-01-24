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«Аль-Иттихад» принял решение по защитнику «Локомотива» Марио Митаю — Markaj News

«Аль-Иттихад» принял решение по защитнику «Локомотива» Марио Митаю — Markaj News
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«Аль-Иттихад» выкупит контракт левого защитника московского «Локомотива» и сборной Албании Марио Митая, выступающего на правах аренды за саудовский клуб с сентября 2024 года. Об этом сообщает Markaj News в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «Аль-Иттихад» решил воспользоваться правом оформить полноценный трансфер Митая после полугодовой аренды. Сообщается, что изначально шли переговоры о сумме в размере € 5 млн, но постепенно снизились до € 3 млн. Также саудовский клуб заплатит «Локомотиву» € 1,5 млн за аренду.

В нынешнем сезоне Митай сыграл за «Аль-Иттихад» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Локомотивом» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 4,5 млн.

После 16 сыгранных матчей «Аль-Иттихад» располагается на второй строчке в турнирной таблице саудовской Про-Лиги, набрав 43 очка. Турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии возглавляет «Аль-Хиляль», у которого 43 очка.

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