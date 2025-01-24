«Наполи» готов заплатить € 52,5 млн за трансфер вингера «Боруссии» Д Адейеми — Плеттенберг

«Наполи» продолжает вести переговоры с дортмундской «Боруссией» о трансфере 23-летнего крайнего нападающего Карима Адейеми. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, неаполитанский клуб готов заплатить € 52,5 млн за покупку немецкого футболиста. В Адейеми заинтересован лично главный тренер «Наполи» Антонио Конте.

В нынешнем сезоне Адейеми принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: