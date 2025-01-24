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«Ливерпуль» может побороться с немецкими грандами за трансфер полузащитника из Лиги 1

«Ливерпуль» может побороться с немецкими грандами за трансфер полузащитника из Лиги 1
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«Ливерпуль» следит за 21-летним атакующим полузащитником «Лиона» Райаном Шерки. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, более конкретный интерес к французскому футболисту проявляют «Бавария», «Байер» и дортмундская «Боруссия». Подчёркивается, что между игроком и «Лионом» существует соглашение, что клуб отпустит его, если в нынешнем месяце получит предложение в размере € 22,5 млн.

В нынешнем сезоне Шерки принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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