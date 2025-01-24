Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Выиграть 17 трофеев и требл — это мечта из детства». Уокер попрощался с «Манчестер Сити»

«Выиграть 17 трофеев и требл — это мечта из детства». Уокер попрощался с «Манчестер Сити»
Аудио-версия:
Комментарии

Правый защитник Кайл Уокер в личном аккаунте в социальной сети опубликовал прощальное письмо перед своим переходом из «Манчестер Сити» в «Милан», где он будет выступать на правах аренды до конца сезона. «Россонери» будут иметь возможность выкупить 34-летнего футболиста.

«Манчестер Сити»… с чего бы начать? Подписание контракта с этим невероятным клубом в 2017 году было воплощением моей мечты. Выиграть 17 трофеев, включая Лигу чемпионов и знаменательный требл семь лет спустя, — это то, о чём я мог только мечтать в детстве.

Игра бок о бок со столькими топ-футболистами подтолкнула меня к тому, чтобы стать лучшей версией самого себя, и я искренне благодарен за предоставленную мне возможность.

Огромное спасибо множеству людей, тренерскому штабу, экипировщикам и всему персоналу, который неустанно работает за кулисами. Вы делаете каждый наш день приятным и даёте нам возможность выступать наилучшим образом.

Хочу сказать товарищам по команде, что с момента, как я переступил порог клуба, я начал чувствовать себя как дома. Спасибо вам за прекрасные воспоминания и за все успехи, которые мы разделили вместе. Вы не только друзья, но и семья на всю жизнь.

Спасибо Пепу Гвардиоле за то, что верил в меня и так усердно работал над тем, чтобы привести меня сюда в 2017 году. Вместе мы завоевали 17 трофеев. Ваше руководство помогло мне стать тем игроком, которым я являюсь сегодня. Буду вечно благодарен.

Спасибо Энни, нашим детям и всей моей семье, которые были рядом и поддерживали меня в этом путешествии.

Самое главное, спасибо фанатам — за то, что с первого дня приняли меня как одного из своих. Ваша неизменная поддержка, оказываемая неделю за неделей, дома и за пределами клуба, никогда не будет забыта.

Я желаю всем вам неизменных успехов в будущем. Спасибо», — написал Уокер.

Кайл Уокер Подробнее
Материалы по теме
Официально
«Милан» объявил о подписании контракта с Кайлом Уокером

Кайл Уокер держит все трофеи «Манчестер Сити»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android