«Выиграть 17 трофеев и требл — это мечта из детства». Уокер попрощался с «Манчестер Сити»

Правый защитник Кайл Уокер в личном аккаунте в социальной сети опубликовал прощальное письмо перед своим переходом из «Манчестер Сити» в «Милан», где он будет выступать на правах аренды до конца сезона. «Россонери» будут иметь возможность выкупить 34-летнего футболиста.

«Манчестер Сити»… с чего бы начать? Подписание контракта с этим невероятным клубом в 2017 году было воплощением моей мечты. Выиграть 17 трофеев, включая Лигу чемпионов и знаменательный требл семь лет спустя, — это то, о чём я мог только мечтать в детстве.

Игра бок о бок со столькими топ-футболистами подтолкнула меня к тому, чтобы стать лучшей версией самого себя, и я искренне благодарен за предоставленную мне возможность.

Огромное спасибо множеству людей, тренерскому штабу, экипировщикам и всему персоналу, который неустанно работает за кулисами. Вы делаете каждый наш день приятным и даёте нам возможность выступать наилучшим образом.

Хочу сказать товарищам по команде, что с момента, как я переступил порог клуба, я начал чувствовать себя как дома. Спасибо вам за прекрасные воспоминания и за все успехи, которые мы разделили вместе. Вы не только друзья, но и семья на всю жизнь.

Спасибо Пепу Гвардиоле за то, что верил в меня и так усердно работал над тем, чтобы привести меня сюда в 2017 году. Вместе мы завоевали 17 трофеев. Ваше руководство помогло мне стать тем игроком, которым я являюсь сегодня. Буду вечно благодарен.

Спасибо Энни, нашим детям и всей моей семье, которые были рядом и поддерживали меня в этом путешествии.

Самое главное, спасибо фанатам — за то, что с первого дня приняли меня как одного из своих. Ваша неизменная поддержка, оказываемая неделю за неделей, дома и за пределами клуба, никогда не будет забыта.

Я желаю всем вам неизменных успехов в будущем. Спасибо», — написал Уокер.

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