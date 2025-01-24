Артём Горлов возглавил «Сатурн»

Новым главным тренером раменского «Сатурна» стал Артём Горлов. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

37-летний Артём Горлов возглавлял «Домодедово», краснодарскую «Кубань-2», «Долгопрудный», литовскую «Палангу», латвийские «Локомотив» и «Ноа», орехово-зуевское «Знамя Труда», красноярский «Енисей», «Пари НН» и московское «Торпедо». Последним местом работы специалиста был грозненский «Ахмат», где он входил в тренерский штаб.

«Сатурн» завершил сезон-2024 дивизиона «Б» Леон Второй лиги на третьем месте в турнирной таблице группы 2. Команда набрала 58 очков за 30 матчей. Победителем группы стало московское «Динамо-2».