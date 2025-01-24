Артём Горлов возглавил «Сатурн»
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Новым главным тренером раменского «Сатурна» стал Артём Горлов. Об этом сообщил официальный сайт клуба.
37-летний Артём Горлов возглавлял «Домодедово», краснодарскую «Кубань-2», «Долгопрудный», литовскую «Палангу», латвийские «Локомотив» и «Ноа», орехово-зуевское «Знамя Труда», красноярский «Енисей», «Пари НН» и московское «Торпедо». Последним местом работы специалиста был грозненский «Ахмат», где он входил в тренерский штаб.
«Сатурн» завершил сезон-2024 дивизиона «Б» Леон Второй лиги на третьем месте в турнирной таблице группы 2. Команда набрала 58 очков за 30 матчей. Победителем группы стало московское «Динамо-2».
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23:48Артём Горлов возглавил «Сатурн» Официально
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